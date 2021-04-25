شكرا لقرائتكم خبر عن لطيف وعبد الكريم يؤازران لاعبي الزمالك في التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص خالد لطيف عضو مجلس إدارة الزمالك السابق وأسامة عبدالكريم مدرب حراس مرمى الفريق السابق على حضور تدريبات الفريق الأول بالنادي والذي يقام على ملعب النادي عبداللطيف أبورجيلة.

وجاء حضور لطيف وعبدالكريم لدعم الفريق قبل مباراة الزمالك المقبلة أمام البنك الأهلي المقرر لها مساء الغد.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلي مساء الغد الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام في التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي.