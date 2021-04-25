شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ينتظم في التدريبات الجماعية بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم عودة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الأيام الماضية بعد تعرضه لإصابة عضلية تعرض لها في مباراة الأهلي.

وشارك حازم إمام في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباريات الزمالك المقبلة.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلي مساء الغد الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام في التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي.