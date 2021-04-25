شكرا لقرائتكم خبر عن ردة فعل تلخص أهمية المشجعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لخصت صورة ردة فعل المشجعين على حادث تعرض الملاكم كريس ويدمان لكسر في الساق بعد مرور 17 ثانية من نزال أمام خصمه أورياه هول في الفنون القتالية المختلطة أهمية الحضور الشخصي لمشجعي الرياضات وتفاعلهم مع نجومهم.

وشهدت حلبة ميموريال أرينا أول حضور كامل للمشجعين منذ تفشي فيروس كورونا وحضر الجولة الـ261 من الألعاب عدد من نجوم الرياضة في الولايات المتحدة على رأسهم أفضل ظهير في كرة القدم الأمريكية توم برادي، وعدد من نجوم الفن والمجتمع فيما وصفت إصابة ويدمان بواحدة من أسوأ الإصابات في تاريخ اللعبة.