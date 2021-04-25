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ردة فعل تلخص أهمية المشجعين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لخصت صورة ردة فعل المشجعين على حادث تعرض الملاكم كريس ويدمان لكسر في الساق بعد مرور 17 ثانية من نزال أمام خصمه أورياه هول في الفنون القتالية المختلطة أهمية الحضور الشخصي لمشجعي الرياضات وتفاعلهم مع نجومهم.

وشهدت حلبة ميموريال أرينا أول حضور كامل للمشجعين منذ تفشي فيروس وحضر الجولة الـ261 من الألعاب عدد من نجوم في الولايات المتحدة على رأسهم أفضل ظهير في كرة القدم الأمريكية توم برادي، وعدد من نجوم الفن والمجتمع فيما وصفت إصابة ويدمان بواحدة من أسوأ الإصابات في تاريخ اللعبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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