دورة بلغراد: بيريتيني يحقق اللقب على حساب كاراتسيف

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بلغراد: حقق الايطالي ماتيو بيريتيني المصنف عاشرًا عالميًا لقبه الرابع في مسيرته الاحترافية بفوزه الاحد في نهائي دورة بلغراد لكرة المضرب (250 نقطة) على حساب الروسي أصلان كاراتسيف الثامن والعشرين 6 1، 3 6، 7 6 (7/صفر) في مباراة مثيرة في العاصمة الصربية.

وكان كاراتسيف حقق المفاجأة بإقصائه الصربي المصنف أول نوفاك ديوكوفيتش من الدور نصف النهائي على أرضه وأمل بتحقيق لقبه الثاني هذا العام وفي مسيرته بعد دبي.

وهو اللقب الرابع لبيريتيني بعد غستاد السويسرية في العام 2018، شتوتغارت وبودابست في 2019.

وكان كاراتسيف أنقذ 23 نقطة من أصل 28 لكسر إرساله في طريقه للفوز على ديوكوفيتش السبت بعد ثلاث ساعات و25 دقيقة.

وقال بيريتيني بعد الفوز "هذا اللقب لعائلتي، هذه المرة الاولى التي يتواجدون فيها هنا لرؤيتي أتوج باللقب على رغم أنه الرابع".

وتابع ابن الـ25 عامًا "لذا هذا لقب مميز. قطعنا طريقًا طويلة منذ أن كنت طفلًا وكانوا يأخذونني الى كل مكان، لذا أعتقد أنهم يستحقون أن يروا هذا المستوى من كرة المضرب. أحبهم كثيرًا حقًا".

وهذه الدورة الثانية التي شارك فيها بيريتيني منذ أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، في شباط/فبرارير الفائت، حيث عانى من آلام في البطن أبعدته عن الملاعب، وخسر في مباراته الاولى في دورة مونتي كارلو للماسترز الاسبوع الفائت.

وقال الايطالي "جئت الى هنا ولم أكن في أفضل أحوالي. عدت من الاصابة وليس من السهل أبدًا أن تعود وتلعب هذا المستوى".