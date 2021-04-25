دورة برشلونة: نادال ينقذ نقطة خسارة المباراة ويحقق لقبه الثاني عشر

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برشلونة: أنقذ الاسباني رافايل نادال المصنف ثالثًا عالميًا نقطة خسارة المباراة في طريقه للفوز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس 6 4، 6 7 (6/8)، و7 5، ليحقق لقبه الثاني عشر في دورة برشلونة، في أطول مباراة كرة مضرب ضمن منافسات رابطة المحترفين في العام 2021.

وهذا اللقب الاول للـ"ماتادور" هذا العام والـ87 في مسيرته الاحترافية، حارمًا تسيتسيباس من لقب ثان تواليًا بعد أسبوع من تتويجه بلقبه الاول في دورات الماسترز للألف نقطة في مونتي كارلو.

وثأر نادال لخسارته من اليوناني في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبر، في شباط/فبراير الفائت وسيعود الى التصنيف الثاني عالميًا الاثنين على حساب الروسي دانييل مدفيديف بفضل المباراة المثيرة التي استمرت ثلاث ساعات و38 دقيقة.

ودخل تسيتسيباس المصف ثانيًا في الدورة والذي بلغ نصف نهائي رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الغراند سلام، العام الفائت، الى المباراة بعد فوزه بالمباريات التسع جميعها التي خاضها هذا الموسم على الملاعب الترابية.

وقال نادال (34 عامًا) بعد الفوز "يعني لي الكثير أن ألعب النهائي هنا وأفوز. رفعت مستواي خلال الاسبوع وهذا اللقب يعني لي الكثير".

وكافأ نادال نفسه بعد خروج مفاجئ من ربع نهائي مونتي كارلو، ولكن المجموعات الثلاث التي خسرها في طريقه الى اللقب في برشلونة هذا العام، هي الاكثر مقارنة بالمرات الاحدى عشرة السابقة.

وقال الاسباني الذي حققه لقبه الـ61 على الملاعب الترابية "إنه عمل يومي، أن تقبل التحدي وتبقى متواضعًا عندما لا تلعب جيدًا أحيانًا حيث عليك أن تحارب وتبحث عن حلول يوميًا".

تسيتسيباس هو اللاعب الاكثر تحقيقًا لانتصارات هذا العام (26) ولكنه خسر المباريات النهائية السبع جميعها التي خاضها في دورات الـ500 نقطة.

وقال اليوناني (22 عامًا) ممازحًا بعد المباراة "رافا، برافو. هذا اللقب رقم كم، 28؟ 28 لقبًا في برشلونة ليس أمرًا سيئًا".

وتابع "أنا حقًا حسود، لكنك استحقيته. أنت من أكبر المنافسين في رياضتنا، وأنا متأكد من أنك تعرف ذلك."

تسيتسيباس يفشل في الحسم ونادال يعاقبه

لم يخسر نادال أي نهائي في برشلونة حيث فاز باللقب 12 مرة من 12 محاولة، ليكون ثاني أفضل سجل له في دورة واحدة بعد رولان غاروس (13 رقم قياسي).

وهذه المرة الثانية التي يتفوق فيها نادال على تسيتسيباس في نهائي برشلونة بعد العام 2018، ليحقق انتصاره السابع على حساب اليوناني في المواجهات المباشرة بينهما مقابل اثنين لتسيتسيابس.

تقدم اليوناني 4 2 في المجموعة الاولى بعد أن كسر إرسال نادال في الشوط الثالث ولكنه خسر إرساله مرتين بعدها ليحقق الفائز بعشرين لقبًا في البطولات الكبرى اربعة اشواط متتالية ويحسم المجموعة لصالحه.

وبعد أن تقدم 5 4 و40 15 في المجموعة الثانية، فشل نادال في حسم أي من النقطتين السانحتين لحسم اللقب لصالحه حيث عاد تسيتسيباس ليأخذ المجموعة الى شوط كسر التعادل حسمه لصالحه.