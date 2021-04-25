بطولة فرنسا: موناكو الى المركز الثاني موقتًا وديجون الى الدرجة الثانية

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باريس: أبقى موناكو نفسه في خضم المنافسة المحتدمة على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم وارتقى مؤقتًا الى المركز الثاني، بفوز متأخر بهدف نظيف لوسام بن يدر على مضيفه أنجيه ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين الاحد بانتظار قمة ليل ليون لاحقًا، فيما سقط ديجون رسميًا الى دوري الدرجة الثانية بخسارته امام مضيفه رين 1 5.

ورفع فريق الإمارة رصيده الى 71 نقطة بفارق نقطة عن باريس سان جرمان المتصدر والفائز على متز السبت، ومتخلفًا بمثلها عن ليل الثالث وأربع عن ليون الرابع اللذين يلتقيان لاحقًا على ارض الاخير في قمة المرحلة.

وهذا الفوز الخامس تواليًا لفريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش في الدوري معززًا حظوظه بلقب أول في "ليغ 1" منذ العام 2017.

ولم تكن الامور سهلة على موناكو بعد أن خرج المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش مصابًا في الدقيقة 18 بعد اصطدام مع حارس الخضم بول بيرناردوني.

وأتحيت فرصتان للضيوف عبر الالماني كيفن فولاند والروسي ألكسندر غولوفين في الشوط الاول، فيما ارتدت تسديدة التشيلي غييرمو ماريبان من العارضة في الثاني.

ولكن بن يدر التونسي الاصل، بديل يوفيتيتش، وجد مساحة لنفسه قبل 11 دقيقة من النهاية وأسقط الكرة فورق بيرناردوني مسجلا هدفه الثامن عشر في الدوري هذا الموسم.

ديجون الى الدرجة الثانية

بعد ستة مواسم في دوري الاضواؤ، سقط ديجون الى الدرجة الثانية بخسارته امام مضيفه رين 1 5.

ومع تخلفه بفارق 13 نقطة عن نانت الثامن عشر الفائز على مضيفه ستراسبورغ 2 1، ونيم التاسع عشر، قبل أربع مراحل من النهاية، سقط فريق المدرب دافيد لينار حيث تتبقى 12 نقطة للمنافسة عليها.

وهذه الخسارة الثانية والعشرين لديجون في 34 مياراة حيث اكتفى الفريق بحصد 18 نطقة من ثلاثة انتصارات وتسعة تعادلات.

في مكان آخر، سقط بوردو بنتيجة قاسية 1 4 امام مضيفه لوريان كانت الخامسة له تواليًا، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز السادس عشر، على بعد ست نقاط من المركز الثامن عشر الذي يخوض ملحق الهبوط والصعود.

فيما استعاد لوريان سكة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين ليتنفس الصعداء قليلا ويرفع رصيده الى 35 نقطة في المركز السابع عشر.

وعزز لنس مركزه الخامس بفوزه 2 1 على ضيفه نيم حيث بقي من دون هزيمة للمباراة العاشرة توالياً في الدوري رافعاً رصيده إلى 56 نقطة بفارق نقطة عن مرسيليا السادس.