شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة على التسديد لثلاثي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض حازم إمام وإمام عاشور وأسامة فيصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة، تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال، وأحمد عصمت مساعد مدرب الأحمال، على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليوم، استعدادا لمواجهة البنك الاهلى غدا.

وشهد مران الثلاثي أداء بعض التدريبات المختلفة مع بعض اللاعبين الناشئين باللعب على مرمى صغير للتسديد، ومن يخسر يقوم بأداء تمرينات "الضغط"، كما قام اللاعبون بأداء بعض التدريبات الخفيفة، في ظل عودة حازم إمام من الإصابة وإيقاف إمام عاشور.

وشارك في المران محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد ثنائي حراس المرمى، كلاعبين خلال التقسيمة المصغرة.

كما خصص الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، جزءا من المران على التسديد على المرمى خلال تدريبات اليوم.

وقام محمود علاء وطارق حامد وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، لاعبو الفريق، بأداء التدريبات الخاصة بالتسديد على المرمى من وضع الثبات، مع وضع حائط صد أمام المرمى.

فيما أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عن سلبية اختبار "رابيد تيست" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا الذي خضع له لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري أمس.

وأوضح طبيب الزمالك أن العينة جاءت سلبية لكل لاعبي الفريق، وذلك قبل مباراة الغد أمام البنك الأهلي.

وحرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على الاجتماع بالفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، على هامش تدريبات اليوم؛ وذلك من أجل التأكيد على جاهزية كل لاعبي الفريق من الناحية الطبية لمباريات الفريق المقبلة.

وأكد أسامة تماثل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وحازم إمام ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعبو الزمالك للشفاء من الإصابات المختلفة التي كانوا يعانون منها منذ مباراة الأهلي.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلي مساء الغد الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام في التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي.