شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف لـ"تليفزيون الخليج 365" مخطط الزمالك لضم بكار بعيدا عن بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضي، أن باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، غير مقتنع بإمكانيات التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن، رغم أنه ينوي منحه فرصة المشاركة في المباريات في الفترة القادمة، من أجل تقييم مستواه قبل حسم مصيره، وإن كان الاتجاه هو مطالبة النادي برحيل اللاعب نهاية الموسم ورفض استمراره.

وقال في تصريحات لبرنامج "مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365، إن كارتيرون يفكر في التعاقد مع رجب بكار لاعب بيراميدز والمعار إلى سيراميكا، بعدما أعجب بإمكانياته ولامتلاكه الخبرة الكافية، مشيرا إلى أن إدارة الزمالك تضع مخطط لضم اللاعب بعيدا عن بيراميدز ناديه الأصلي، والذي سيبالغ في بيع اللاعب للقلعة البيضاء أو يتعنت في بيعه، مستغلا وجود بند في عقد بكار مع سيراميكا يمنح الأخير أحقية شراء اللاعب مقابل مبلغ معين.

وأضاف: "الزمالك اتفق مع سيراميكا على تفعيل الأخير بند شراء رجب بكار مقابل دفع المبلغ المتفق عليه في العقد مع بيراميدز، نظير ترضية إدارة سيراميكا بمبلغ إضافي نظير تسهيل مهمة انتقال بكار للزمالك دون الرجوع إلى إدارة بيراميدز لإنهاء الصفقة.

وشدد شبانة على أن هذا المخطط لاقى ترحيبا لدى رجب بكار ووكيل أعماله وإدارة سيراميكا، وهو ما قد يتم تفعيله بنهاية الموسم الجاري.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصرية وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.