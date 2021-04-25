شكرا لقرائتكم خبر عن صراع معجبات ومواهب غناء وأسرار نصب "محمد فاروق وجمال حمزة" فى "أهلاوى وزملكاوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجمان محمد فاروق، نجم النادى الأهلي سابقا، وجمال حمزة، نجم نادى الزمالك سابقا، العديد من الكواليس فى ثان حلقات برنامج "أهلاوى وزملكاوى"، الذى تقدمه الزميلة ندى مجاهد على تليفزيون الخليج 365 أسبوعيا خلال شهر رمضان.

وفكرة البرنامج عبارة عن 3 فقرات؛ الأولى اعترافات عبارة عن أسئلة شخصية توجه إلى كل منهما، والفقرة الثانية اختبار انتماء لمعرفة قوة انتمائهم، من خلال أسئلة رياضية وتاريخية عن كل ناد.

أما الفقرة الثالثة عبارة عن تحديات، وهى عبارة عن فوازير أمثال ولعب ريست وغناء، فكرة الحلقات عاطف العربى، وإعداد ندى مجاهد وإسراء عبد القادر، وتصوير أحمد معروف وأشرف فوزى، وإخراج شادى أبو الحسن.