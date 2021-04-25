شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية تحليل "رابيد تيست" للاعبي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، سلبية اختبار "رابيد تيست" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا الذي خضع له لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري أمس.

وأوضح طبيب الزمالك أن العينة جاءت سلبية لكل لاعبي الفريق، وذلك قبل مباراة الغد أمام البنك الأهلي.

وحرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على الاجتماع بالفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، على هامش تدريبات اليوم؛ وذلك من أجل التأكيد على جاهزية كل لاعبي الفريق من الناحية الطبية لمباريات الفريق المقبلة.

وأكد أسامة تماثل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعبو الزمالك للشفاء من الإصابات المختلفة التي كانوا يعانون منها منذ مباراة الأهلي.

كما شهدت جلسة طبيب الزمالك مع كارتيرون، اطمئنان المدرب الفرنسي على حالة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

فيما فضّل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، عدم زيادة الحمل البدني على اللاعبين خلال تدريبات الفريق اليوم الختامية الخاصة باستعدادات مباراة البنك الأهلي.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم تركيز المدرب الفرنسي على أداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة بالتمريرات القصيرة واللعب من لمسة واحدة.

وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون تخفيف الحمل البدني والتدريبي للاعبين، في ظل ضغط المباريات بالمسابقة المحلية.

وأجرى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تقسيمة فنية للاعبي الفريق على هامش التدريبات الجماعية قبل مباراة البنك الأهلي.

وأدى اللاعبون التقسيمة التي شهدت تألق أكثر من لاعب، على رأسهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وطارق حامد وسيف الدين الجزيري.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلي مساء الغد الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام في التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي.