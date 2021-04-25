الزمالك يحتفي بسجل إنجازات أحمد الأحمر: أكثر لاعبي العالم تتويجا ببطولات اليد

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القاهرة - سامية سيد - احتفى نادي الزمالك بلاعبه أحمد الأحمر، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، لما حققه من أرقام قياسية فى حصد البطولات، ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على "انستجرام"، صورة لأحمد الأحمر بقميص النادي الأبيض وذكر انجازاته، على المستوى والمحلي والقاري والعالمي.



حساب الزمالك على انستجرام

وذكر نادي الزمالك سجل انجازات احمد الأحمر، وهي: 55 بطولة مع جميع الاندية ومنتخب مصر، 29 بطولة محلية وقارية مع الزمالك، الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية، أكثر لاعبي كرة اليد في العالم تتويجا بالبطولات القارية في التاريخ، أكثر رياضي تحقيق للبطولات القارية، واختتم: "لاعبنـــــا أحمد الأحمر".



احمد الاحمر

وحطم أحمد الأحمر، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، الأرقام القياسية فى حصد البطولات إلى جانب كتابة اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ كرة اليد والرياضة المصرية بشكل عام، بالإضافة إلى تميزه بمراوغته ومهاراته فى حسم العديد من المباريات والبطولات التى حصد خلالها لقب الهداف وأفضل لاعب لمرات عديدة، وكانت آخر بطولاته مع نادى الزمالك، حيث توج بدورى اليد للموسم الجارى بعد الفوز على النادى الأهلى فى المباراة الفاصلة بنتيجة 18/17.

ولد أحمد الأحمر فى 27 يناير عام 1984، لعائلة زملكاوية، فهو نجل كابتن القلعة البيضاء فى اليد، مصطفى الأحمر، وشقيقته، الإعلامية نيرة الأحمر، وحصد الأحمر مع منتخب مصر 10 بطولات، موزعين إلى 4 أمم إفريقيا أعوام 2004 و 2008 و 2016 و 2020، وتوج مع الفراعنة بذهبية دورة الألعاب الإفريقية 3 مرات، ولقبين دورة الألعاب العربية، ومرة بطولة ألعاب البحر المتوسط.

كما شارك نجم القلعة البيضاء فى 3 دورات أوليمبية، أثينا 2004 محققا المركز الـ12، وبكين 2008 محققا المركز العاشر، وريو دى جانيرو 2016 محققا المركز التاسع، وشارك أيضا فى سبع نسخ من كأس العالم، وكان المركز الـ13 هو أفضل ما حققه فى نسخة 2017 فى فرنسا.

أحمد الأحمر هو صاحب أكبر عدد من البطولات القارية مع نادى واحد، وهو نادى الزمالك، بتحقيقه 12 بطولة قارية معه، وهو الهداف التاريخى لكأس العالم للأندية، كما حقق العديد من الألقاب الفردية فى كل البطولات التى شارك فيها سواء مع الأندية أو منتخب مصر، وتنوعت ما بين أفضل ظهير أيمن، وأفضل لاعب، وهداف البطولة، وفى أغلب البطولات جمع بين الثلاثة ألقاب، بالإضافة إلى رجل المباراة اللقب الذى يحققه فى أغلب المباريات التى شارك فيها ولو لدقائق معدودة، سواء محلية أو قارية أو عالمية.

وعلى صعيد الأندية بقارتى آسيا وإفريقيا، توج أحمد الأحمر، بـ19 بطولة قارية ليكون، رقم واحد على مستوى العالم فى حصوله على بطولات قارية، حيث توج مع الزمالك، 5 مرات دورى أبطال إفريقيا، و5 السوبر الإفريقي، مرة كأس أبطال الدورى و4 مرات ببطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، بالإضافة لحصد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية عام 2010.