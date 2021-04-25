شكرا لقرائتكم خبر عن شريف حبيب يقترب من رئاسة شركة نادي غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف ورئيس نادى المقاولون السابق، من تولي منصب رئيس شركة نادى غزل المحلة خلال الفترة المقبلة.

كشف مصدر مسئول بغزل المحلة أنه تمت مخاطبة المهندس شريف حبيب والذى أبدي موافقة مبدئية على الفكرة، ويتم حاليا التنسيق ووضع بعض الخطوط العريضة، تمهيدا للموافقة على رئاسة شركة نادى غزل المحلة من أجل الموافقة الرسمية من عدمه.

ويحظى شريف حبيب بثقة وتأييد داخل غزل المحلة، خاصة أن والده محمد حبيب رئيس نادى غزل المحلة السابق، كان أحد الأسباب الرئيسية في فوز الفلاحين ببطولة الدوري، إلى جانب أن شريف حبيب كان صاحب العقد المُبرم لمحمد صلاح نجم ليفربول الحالي، وقت انتقاله ومعه محمد النني إلى بازل السويسري.

وتولى عمر عبد الله رئاسة شركة غزل المحلة لكرة القدم، خلفا لمصطفى عبده الذى تقدم باستقالته لتعارضها مع عمله بقناة النادى الأهلى، وكان مصطفى عبده، نجم النادى الأهلى السابق، قد اعتذر عن عدم الاستمرار فى مهمته كرئيس لشركة كرة القدم بنادى غزل المحلة، وأصدر "المجرى" بيانا كشف فيه كل التفاصيل قائلا: "بعد تجربة ثرية.. يؤسفنى أن أتقدم باعتذارى عن عدم استمرارى فى مهام عملى بنادى غزل المحلة، قلعة وفخر الصناعة والرياضة المصرية، وذلك لتعارضها مع عملى بقناة النادى الأهلى وصعوبة الجمع بينهما".

وأضاف البيان: "أنتهز الفرصة وأتقدم بخالص شكرى وتقديرى لإدارة هذا النادى العظيم على منحى شرف العمل والتعامل فى كيان كبير منحى فرصة اكتسبت منها خبرات إدارية عظيمة، وأتمنى أن أكون قد ساهمت ولو بجزء صغير فى عودة تروس ماكينات فريق غزل المحلة للدوران بنجاح من أجل استعادة هيبة أحد أكبر الأندية الجماهيرية ذات التاريخ الكبير" .