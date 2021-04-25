شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية قبل مواجهتي المصري والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهتي المصري والجونة في الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء المسحات الطبية قبل المباريات الرسمية..حيث أستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة 1/3 ، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.