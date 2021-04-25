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الأهلي يجري مسحة طبية قبل مواجهتي المصري والجونة

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهتي المصري والجونة في الدوري الممتاز.

 

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء المسحات الطبية قبل المباريات الرسمية..حيث أستأنف  الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

 

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة 1/3 ، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

 

وتأكد جاهزية المغربي بدر بانون، لاعب الأهلي، لدخول قائمة مباراة فريقه ضد المصرى المقرر لها الثلاثاء المقبل بعد التعافى من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

 

واشتكى المغربى بدر بانون مدافع الأهلى من الإجهاد قبل مباراة فريقه إنبي، لذا قرر الجهاز الفني بقيادة موسيمانى إراحته واستبعاده من قائمة مباراة الأهلى أمام إنبى التى فاز فيها الأحمر بثلاثية مقابل هدف مساء السبت.

 

ومن المقرر أن يخضع بدر بانون لاختبار طبي في مران الأهلي لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة المصرى، حيث جاءت إراحته فى المباراة الماضية خشية تعرضه للإصابة ويخسره الفريق الأحمر لفترة طويلة.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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