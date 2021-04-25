الأهلي يجري مسحة طبية قبل مواجهتي المصري والجونة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية قبل مواجهتي المصري والجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهتي المصري والجونة في الدوري الممتاز.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء المسحات الطبية قبل المباريات الرسمية..حيث أستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.
وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة 1/3 ، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.
وتأكد جاهزية المغربي بدر بانون، لاعب الأهلي، لدخول قائمة مباراة فريقه ضد المصرى المقرر لها الثلاثاء المقبل بعد التعافى من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.