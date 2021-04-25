شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب ياسر لاعب إنبي معروض على الزمالك والقرار لـ"كارتيرون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض أحد وكلاء اللاعبين، اسم مهاب ياسر، لاعب إنبى، على مسئولى نادى الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض تحسبا لرحيل التونسى فرجانى ساسى.

ويعتبر مهاب ياسر أحد الأعمدة الأساسية في الفريق البترولى منذ أن تعاقد معه إنبي، قادما من صفوف نادى النجوم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتأتى الرغبة فى التعاقد مع اللاعب في الوقت الذي يبحث فيه الجهاز الفنى للزمالك عن لاعب متميز لتعويض رحيل فرجاني ساسي الذي لم تُحسم محاولات تجديد تعاقده حتى الآن.

ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب فإن مسئولى الزمالك أبدوا موافقة على ضم اللاعب، ولكنهم ينتظرون الرأى الأخير للفرنسي باتريس كارتيرون لإبداء رأيه النهائى على التعاقد مع مهاب ياسر بالموافقة أو الرفض.

وفى سياق آخر رفض مسئولو إنبي معاقبة اللاعبين بعد الخسارة أمام الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري

ومنح مسئولو الفريق البترولي اللاعبين فرصة أخرى لتصحيح النتائج السلبية التي عانى منها في الفترة الأخيرة، حيث لم يحقق الفريق أي فوز آخر 4 مباريات، بعد التعادل أمام المصري البورسعيدى وطلائع الجيش والخسارة أمام الجونة وأسوان.

ووعد اللاعبون مديرهم الفنى حلمى طولان بتصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصارات في المباراة القادمة المقرر لها أمام المقاصة يوم 2 / 5 ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.