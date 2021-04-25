شكرا لقرائتكم خبر عن محروس ونجوم يد الأهلي: الكأس رد جميل لإدارة الأحمر ومصالحة للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، الشكر إلى مجلس إدارة الاهلى، على مساندته للفريق خلال الفترة الماضية، وصولًا إلى الفوز ببطولة كأس مصر على حساب نادي الزمالك.

وأشار إلى أن بطولة الكأس غالية، وجاءت في وقت مهم للغاية، لتثبت أن الأهلي يملك فريقًا قويًّا قادرًا على الفوز بالبطولات، وقال: "واجهنا خصمًا قويًّا، ونجحنا في التغلب عليه بجدارة وبشهادة الجميع.. جماهير الأهلي تستحق أن تحتفي بفريقها الذي قدم واحدة من أفضل المباريات على الإطلاق".

وكشف محروس أن الجهاز الفني يعمل على بناء جيل قوي من اللاعبين لفريق اليد، وهو ما يعني تأمين مستقبل اللعبة بالنادي لسنوات قادمة، من خلال العناصر الشابة التي تمثل القوام الأساسي وتستلهم الخبرات من اللاعبين الكبار.

وشدد على أن اللاعبين بحاجة إلى الاستمرار في الدعم والمساندة، وأن البطولات مقبلة في ظل العمل بشكل مستمر على التطوير والوصول إلى أفضل المستويات.

وتحدث نجوم الاهلى، إسلام حسن، كابتن الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية، وقال الفريق كان عند حسن الظن به، خاصة بعد الدعم الذي وجده من محمود الخطيب، رئيس النادي، عقب خسارة المباراة الفاصلة على لقب بطولة الدوري.

وشدد قائد الفريق على أن الكأس هدية للجماهير التي تستحق الفرحة باللقب، لافتًا إلى أن الفريق يضم لاعبين لديهم عقيدة القتال من أجل الفوز، وأن التوفيق يبقى صاحب الكلمة الأخيرة بشكل عام.

وقال إبراهيم المصري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفريق استحق الفوز عن جدارة على الزمالك والتتويج بلقب بطولة كأس مصر، واللاعبون تعاهدوا قبل المباراة على بذل أقصى ما لديهم، من أجل إسعاد الجماهير ومصالحتها من خلال البطولة، بعد خسارة اللقاء الفاصل على لقب الدوري.

وعبر عمر خالد «كاستيللو»، لاعب الأهلي، عن سعادته بالتتويج، وقال: "حققنا مكاسب عديدة بعد الفوز ببطولة كأس مصر، فبخلاف الفوز باللقب أثبتنا قدرتنا على التتويج بالبطولات إلى جانب تجديد ثقة جماهيرنا.. وتوقيت الفوز بالبطولة كان مهمًّا للغاية، خاصة بعد خسارة لقب الدوري بمباراة فاصلة، وكان لا بد أن يكون الرد سريعًا، والحمد لله أننا حصلنا على هذه الفرصة بشكل سريع لنتوج باللقب".

كما عبر محمد عصام الطيار، حارس مرمى الفريق الأول عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس مصر، وقال: "البعض توقع أن يتراجع الفريق بعد خسارة المباراة الفاصلة على لقب الدوري، ولكن شخصية الأهلي كانت حاضرة بقوة، وتحلى بها اللاعبون لينجحوا في الفوز على نفس المنافس وبأداء مميز للغاية".

وعن تألقه في اللقاء قال: «الفريق يضم عناصر مميزة في كافة المراكز، وحراسة المرمى تشهد منافسة قوية والتركيز الشديد والإصرار وراء التألق، فضلًا عن التوفيق الذي حالفنا خلال اللقاء».

وأكد عبد الرحمن فيصل، لاعب الفريق، أن روح الفانلة الحمراء التي تحلى بها اللاعبون دفعتهم إلى التتويج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك.. والفريق واجه سوء توفيق في المباراة الفاصلة على لقب الدوري، وكان هناك إصرار كبير من جانب اللاعبين على الفوز، لتأكيد أن ما حدث خلال المباراة السابقة كان أمرًا استثنائيًّا.