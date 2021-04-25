شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى: ارتباطى بالنادى الأهلى أكبر من وضعه فى مقارنة مع نادٍ آخر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج العرافة المذاع على قناة محور: "خصم صن داونز توليت تفعليه مع الإدارة وكنت أول واحد ومعايا كمان وليد سليمان وحسام عاشور تكلمنا مع الإدارة، ولما تدخل فلوس للنادى أكيد الإدارة هنعوض الخسارة.. والنادى الأهلى محطتهوشى فى مقارنة مع حد، ونهيت الرحلة، وروحت بيراميدز عن اقتناع، والقرار الأنسب كان ليا".
وتابع: "مرحلة الأهلى انتهت وبدات مرحلة جديد.. عائلة شريف إكرامى ليها 40 سنة فى النادى الأهلى..ارتباطى بالمكان أكبر.. ولازم أنهى رحلتى بالنادى وأروح نادى أخر".
وتابع إكرامى: "من لا يعرفوني يجدون أني مغرور وجايز أكون تنك شوية"، مضيفا: "قعدت سنة ونص احتياطي لمحمد الشناوي، وكلهم أخواتي الصغار، واستقرار الشناوي في الأهلي أحد العوامل التي ساعدتني للرحيل عن الأهلي، وخاصة أنني شعرت بالأمان على مرمي الأهلي".