شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى: ارتباطى بالنادى الأهلى أكبر من وضعه فى مقارنة مع نادٍ آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز، رحيله من الأهلي بسبب المال، موضحاً: "موضوع الفلوس عمره ما كان فوق رأسى ولكن تحت رجلى على طول.. وكان فيه أزمة فى النادى الأهلى عام 2015 وتنازلت عن 10% من راتبى وقتها".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج العرافة المذاع على قناة محور: "خصم صن داونز توليت تفعليه مع الإدارة وكنت أول واحد ومعايا كمان وليد سليمان وحسام عاشور تكلمنا مع الإدارة، ولما تدخل فلوس للنادى أكيد الإدارة هنعوض الخسارة.. والنادى الأهلى محطتهوشى فى مقارنة مع حد، ونهيت الرحلة، وروحت بيراميدز عن اقتناع، والقرار الأنسب كان ليا".

وتابع: "مرحلة الأهلى انتهت وبدات مرحلة جديد.. عائلة شريف إكرامى ليها 40 سنة فى النادى الأهلى..ارتباطى بالمكان أكبر.. ولازم أنهى رحلتى بالنادى وأروح نادى أخر".