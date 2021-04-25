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شريف إكرامى: ارتباطى بالنادى الأهلى أكبر من وضعه فى مقارنة مع نادٍ آخر

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القاهرة - سامية سيد - نفى شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز، رحيله من الأهلي بسبب المال، موضحاً: "موضوع الفلوس عمره ما كان فوق رأسى ولكن تحت رجلى على طول.. وكان فيه أزمة فى النادى الأهلى عام 2015 وتنازلت عن 10% من راتبى وقتها".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج العرافة المذاع على قناة محور: "خصم صن داونز توليت تفعليه مع الإدارة وكنت أول واحد ومعايا كمان وليد سليمان وحسام عاشور تكلمنا مع الإدارة، ولما تدخل فلوس للنادى أكيد الإدارة هنعوض الخسارة.. والنادى الأهلى محطتهوشى فى مقارنة مع حد، ونهيت الرحلة، وروحت بيراميدز عن اقتناع، والقرار الأنسب كان ليا".

وتابع: "مرحلة الأهلى انتهت وبدات مرحلة جديد.. عائلة شريف إكرامى ليها 40 سنة فى النادى الأهلى..ارتباطى بالمكان أكبر.. ولازم أنهى رحلتى بالنادى وأروح نادى أخر".  

ورد شريف إكرامى، حارس مرمى نادى بيراميدز، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة: "ماذا لو خيروك بين الاستمرار في بيراميدز أو الرجوع للأهلي؟"، قائلا: "محدش خيره على الأهلي.. الفريق خيره على كل ولاده، وكنت سعيد بفترتي بالأهلي.. والنادي قدرني كثيرًا.. ومضيت للفريق قبل كدا على بياض.. وعمري ما رفعت حذائي في وجه جمهور النادي".

وتابع إكرامى: "من لا يعرفوني يجدون أني مغرور وجايز أكون تنك شوية"، مضيفا: "قعدت سنة ونص احتياطي لمحمد الشناوي، وكلهم أخواتي الصغار، واستقرار الشناوي في الأهلي أحد العوامل التي ساعدتني للرحيل عن الأهلي، وخاصة أنني شعرت بالأمان على مرمي الأهلي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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