شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ تليفزيون الخليج 365: الأهلي مضطر لاستمرار موسيماني بسبب تلاحم المواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضي، أن هناك ترقبا لموقف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، من الرحيل عن الأهلي أو الاستمرار معه، بعد تلقيه عرضا لتدريب منتخب بلاده، متسائلا: هل الأهلي سيخسر برحيل موسيماني أو الإبقاء عليه، خاصة أن هناك قطاعا كبيرا من الجمهور يرى أنه لم يقدم بصمته مع الفريق الأحمر.

وقال في تصريحات لبرنامج "مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365، إن ميزة موسيماني هى حصْد الألقاب ونجاحه مع الأهلي بنسبة 100%، رغم أن هناك شريحة من جماهير الأهلي غير راضية عن أداء فريقها معه، في ظل وجود كوكبة كبيرة من اللاعبين الموجودين في صفوف الفريق الأحمر.

وأضاف: إن الأهلي يرفض تغيير موسيماني ومضطر لاستمراره، خاصة أن الموسم المقبل متلاحم مع الموسم الحالي، مؤكدا أن موسيماني أبلغ إدارة الأهلي بأنه مستمر في تدريب الفريق الأحمر، رغم تلقيه اتصالات من مسئولي جنوب أفريقيا لتولي قيادة منتخب بلاده.

وأوضح أن طموح موسيماني أن يكون مدربا محترفا، وما يفكر فيه هو الاستمرار مع الأهلي حتى تراقبه الأندية، ويكون له دور للعملي في الخليح وتدريب أحد الأندية الكبيرة هناك.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصرية وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.