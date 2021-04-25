شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يغيب عن مران الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق مران الزمالك الأخير استعدادا لمواجهة البنك الاهلي غدا في الجولة الـ17 للدوري باستاد القاهرة.

وتغيب أسامة نبيه، المدرب العام للفريق، عن مران اليوم، على أن يلحق بالفريق في فندق الإقامة بالمعسكر المغلق عقب التدريب.

وسيختار كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الغد، وذلك عقب تدريب اليوم.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية وإطالات تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى اللاعبون تدريبات الإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، والتي اعتاد الفريق على تنفيذها قبل كل مران، في ظل حرص الجهاز الفني على الحفاظ على الحالة البدنية للاعبين.

وحرص خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والزمالك السابق، وأسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى، على حضور تدريبات الفريق الأول بالنادي، والذي يقام على ملعب النادي عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي مساء غد الإثنين في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.