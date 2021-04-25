شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الأحد 25/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الأحد 25/4/2021، العديد من الاخبار الرياضية المهمة، أبرزها: الأهلى يخاطب اتحاد الكرة رسميا لترحيل مواعيد مباريات المصرى والجونة والزمالك، و تعرف على موقف محمد هانى من المشاركة فى تدريبات الأهلى، ولجنة تخطيط الأهلي تعلق على عرض منتخب جنوب أفريقيا لـ بيتسو موسيماني، وبدر بانون جاهز لتدعيم الأهلي فى مباراة المصرى.

الأهلى يخاطب اتحاد الكرة رسميا لترحيل مواعيد مباريات المصرى والجونة والزمالك

أرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة، يطالب فيه بترحيل مواعيد بعض مباريات الدورى، وتضمن الخطاب أنه ليس من المنطقى أن يخوض الفريق مباراة كل 3 أيام.

بدر بانون جاهز لتدعيم الأهلي فى مباراة المصرى