شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يحتفل بأبطال اليد بعد حصد كأس مصر.. فيديو و صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على إقامة حفل إفطار لفريق كرة اليد بمقر النادى الأهلي اليوم، من أجل الاحتفال بالفريق، عقب الإفطار للتكريم، بعد حصد لقب كأس مصر على حساب الزمالك.

وشهد التكريم حضور جميع أفراد الجهاز الفنى واللاعبين وأعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى وأسرة اللعبة فى القلعة الحمراء.

وتُوج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.

وتُوج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.