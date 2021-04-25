شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يعنف لاعبي إنبي بسبب الخوف في مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عنف حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي لاعبيه بعد الخسارة أمام الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت ضمن مؤجلات الجولة 13 من مسابقة الدورى المصري.

وكشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق البترولى أن طولان انفعل على اللاعبين بسبب الخوف المبالغ فيه أمام الأهلى، والذى كلفهم استقبال هدفين في أول دقيقتين من المباراة وعرضهم للأخطاء التي بسببها خسروا اللقاء.

أكد المصدر أن اللاعبين تفهموا غضب مديرهم الفني ووعدوه بتصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصارات في المباراة القادمة المقرر لها يوم 2 / 5 أمام المقاصة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وفى سياق متصل منح مسئولو الفريق البترولي اللاعبين فرصة أخرى لتصحيح النتائج السلبية التي عانى منها في الفترة الأخيرة، حيث لم يحقق الفريق أي فوز آخر 4 مباريات، بعد التعادل أمام المصري البورسعيدى وطلائع الجيش والخسارة أمام الجونة وأسوان.

خسر إنبى أمام الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 للدورى الممتاز وسجل ثلاثية الأحمر كل من: حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية، فيما سجل هدف إنبى رامى صبرى من ضربة جزاء.

وجاءت ثلاثية الأهلى فى الشوط الأول لينجح المارد الأحمر فى تفجير خطوط أنابيب إنبى رغم محاولات الفريق البترولى العودة للمباراة فى الشوط الثانى، لكنه لم يسجل سوى هدف من ضربة جزاء.

بهذه الخسارة تجمد رصيد إنبى عند 24 نقطة ويحتل المركز العاشر بينما استعاد الاهلى ذاكرة الانتصارات، بعد السقوط أمام سموحة الجولة الماضية ويرفع الأهلى رصيده إلى 33 نقطة جمعهم من 14 مباراة ويبقى فى المركز الثانى،