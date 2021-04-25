شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 25/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 25 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: إصابة حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب، بفيروس كورونا، الأهلي يخاطب اتحاد الكرة رسميا لترحيل مواعيد مباريات المصرى والجونة والزمالك، والزمالك يصطدم بالترجى التونسى فى نهائى أفريقيا للطائرة، والأهلى: موسيماني ملتزم بتعاقده ولا توجد مخاطبات رسمية من جنوب أفريقيا.

إصابة حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب بفيروس كورونا

أُصيب حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية مسحته الطبية التى أجراها عقب إصابة ابنته بالفيروس.

الأهلى يخاطب اتحاد الكرة رسميا لترحيل مواعيد مباريات المصرى والجونة والزمالك

أرسل النادى الأهلى خطابا رسميا لاتحاد الكرة، يطالب فيه بترحيل مواعيد بعض مباريات الدورى، وتضمن الخطاب أنه ليس من المنطقى أن يخوض الفريق مباراة كل 3 أيام فى ظل ارتباطاته الأفريقية المقبلة.

وزير الرياضة يمارس مهام عمله بعد انتهاء راحة حادث الصحراوى

عاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لممارسة مهام عمله بديوان عام الوزارة، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها إثر حادث السيارة الذى تعرض له الأسبوع الماضى فى طريق الإسكندرية الصحراوى .