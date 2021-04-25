شكرا لقرائتكم خبر عن العدوي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري عن حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها في التاسعة والنصف مساء غد الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

ويضم طاقم الحكام كلا من:

احمد العدوي حكما للساحة، وأحمد ساهر، وهشام الدسوقي مساعدين، وأحمد علي حكما رابعا، ومحمود دسوقي حكم فيديو وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.