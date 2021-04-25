شكرا لقرائتكم خبر عن العدوي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري عن حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها في التاسعة والنصف مساء غد الإثنين على استاد القاهرة الدولي.
ويضم طاقم الحكام كلا من:
احمد العدوي حكما للساحة، وأحمد ساهر، وهشام الدسوقي مساعدين، وأحمد علي حكما رابعا، ومحمود دسوقي حكم فيديو وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.
واختار خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها غدا الإثنين في تمام التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.
وضمت القائمة المختارة لمواجهة الزمالك كلا من:
محمود الزنفلي وأحمد السعدني وعاصم صلاح ومحمد كوفي وأحمد ياسين ومحمد دبش وأمير مدحت ومحمد مجدي وبهاء مجدي وأسامة ابراهيم ومحمد مصطفى ميدو وستيرلا وحسام الصانع ومعروف يوسف ومحمد المثناني ومحمد حامد كريم بامبو ومحمد بسيوني ومحمود قاعود و موسي دياوارا وأحمد ياسر وفادي فريد.