شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا في قائمة البنك الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها غدا الإثنين في تمام التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

وضمت القائمة المختارة لمواجهة الزمالك كلا من:

محمود الزنفلي وأحمد السعدني وعاصم صلاح ومحمد كوفي وأحمد ياسين ومحمد دبش وأمير مدحت ومحمد مجدي وبهاء مجدي وأسامة ابراهيم ومحمد مصطفى ميدو وستيرلا وحسام الصانع ومعروف يوسف ومحمد المثناني ومحمد حامد كريم بامبو ومحمد بسيوني ومحمود قاعود و موسي دياوارا وأحمد ياسر وفادي فريد .



تدريبات البنك الاهلى



خالد جلال فى تدريبات البنك الاهلى



الجدية شعار تدريبات البنك الاهلى

وكان البنك الأهلي قد فاز علي نجوم المستقبل ودياً بثنائية نظيفة، بتوقيع كلا من أحمد ياسر ومحمد عصام، ضمن برنامج المباريات الودية التي أقرها خالد جلال، المدير الفني للفريق، حيث دفع بعدد كبير من اللاعبين على مدار شوطي اللقاء للاطمئنان على الحالة الفنية للاعبين.