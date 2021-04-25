شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بعبد المقصود فى غياب نبيه.. وحازم يعود للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بأحمد عبد المقصود المدرب المساعد فى الجهاز الفنى للفريق، على هامش التدريبات الجماعية اليوم.

وخلال اجتماع كارتيرون مع عبد المقصود فى حضور أحمد شعبان مترجم الفريق، شرح المدرب الفرنسى بعض الأمور الفنية والتكتيكية لنقلها للمدرب المساعد من أجل تنفيذها مع لاعبى الفريق خلال المران.

وانطلق مران الزمالك الأخير استعدادا لمواجهة البنك الأهلى غدا فى الجولة الـ17 للدورى باستاد القاهرة.

وغاب أسامة نبيه، المدرب العام للفريق، عن مران اليوم، على أن يلحق بالفريق فى فندق الاقامة بالمعسكر المغلق عقب التدريب.

وسيختار كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة الفريق التى ستخوض مباراة الغد، وذلك عقب تدريب اليوم.

وشهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادى الزمالك اليوم عودة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلى الذى كان يخضع له فى الأيام الماضية، بعد تعرضه لإصابة عضلية تعرض لها فى مباراة الأهلي.

وشارك حازم إمام فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباريات الزمالك المقبلة.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلى مساء الغد الإثنين فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام فى التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لتدريبات بدنية وإطالات تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى اللاعبون تدريبات الإطالات فى مجمع صالات الدكتور أشرف صبحى والتى اعتاد الفريق على تنفيذها قبل كل مران فى ظل حرص الجهاز الفنى على الحفاظ على الحالة البدنية للاعبين.

كما حرص خالد لطيف عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وأسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى الفريق السابق، على حضور تدريبات الفريق الأول بالنادى، والذى يقام على ملعب النادى عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلى مساء الغد الإثنين فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولي.