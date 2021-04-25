شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يبدأ فترة التأهيل بالأهلي بعد مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي مرحلة التأهيل بعد مباراة فريقه المقبلة ضد المصري البورسعيدي المقرر لها الثلاثاء المقبل ، للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد سيمبا التنزاني بختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتسببت في غيابه عن المشاركة مع فريقه في المباريات.

وكشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي أن أجايي يحتاج يومين حتى يكون جاهزا لخوض فترة التأهيل ويستمر لفترة قبل أن ينهي التأهيل وينتظم في التدريبات الجماعية.

ويحتاج الأهلي جهود كل لاعبيه في ظل ضغط مبارياته بالدوري ومن ثم خوض منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما أنه يعاني من قائمة كبيرة من اللاعبين المصابين ومنهم من يغيب لفترات طويلة.

ويعاني الأهلي من غياب عدد من لاعبيه مثل علي معلول وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وجونيور أجايي ومحمد هاني وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومحمد محمود، فيما اقترب الثلاثي وحيد ومتولي ونيدفيد من المشاركة في المباريات.