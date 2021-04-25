شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يرفض المخاطرة بـ"بونسو" أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، المخاطرة بمشاركة كوامي بونسو في مباراة البنك الأهلى المحدد لها يوم الجمعة المقبل، مؤكدا أنه لن يجازف بإشراك أي لاعب غير مكتمل الجاهزية بنسبة 100% حتى لا تتفاقم الأمور، خلال المرحلة المقبلة من عمر الدوري العام.

وواصل كوامي بونسو، جلسات الاستشفاء التي خضع لها لليوم الثاني على التوالي، بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة أثناء التدريب وفضل الجهاز الطبي لسيراميكا خضوع اللاعب لجلسات استشفاء على العضلة الضامة حتى لا تتفاقم الإصابة.

استأنف فريق سيراميكا تدريباته عصر اليوم، استعدادا لمباراة البنك الأهلي، ضمن الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل، وأشاد ضياء السيد بالروح العالية التي ظهر عليها لاعبو الفريق، وتعاهدهم على تحقيق نتائج مميزة خلال المرحلة المقبلة.

وفى سياق آخر أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، أن الأشعة التي أجراها صالح جمعة، لاعب خط وسط الفريق، أثبتت إصابته بشد خفيف بالعضلة الخلفية، مؤكدا أن اللاعب مستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي وتجهيزه للمباريات في المرحلة المقبلة.

وفي نفس السياق أثبتت الأشعة التي أجراها محمد مسعد، إصابته بشد في العضلة الخلفية، وعضلة السمانة، ووضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا للاعب وسط الفريق من أجل العودة في أسرع وقت للمباريات.

ويستعد سيراميكا لمواجهة البنك الأهلي، في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل، بتروسبورت ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام.