شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام ترفض توصية مجاهد بتعيين حكم درجة أولى لقمة الأهلي و الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، توصية رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أحمد مجاهد بتعيين حكم درجة أولى وعدم تعيين حكام دوليين لمباراة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري المقرر لها يوم 10 مايو.

وطلب رئيس اللجنة الثلاثية، خلال أحد الاجتماعات تعيين محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك و الأهلي السابقة، والتي أدارها الحكم الدولي محمود البنا، ولكن وجيه أحمد رفض إسناد المباراة لحكم درجة أولى، وشدد على ضرورة إسنادها بالكامل لحكام دوليين، ونفس الأمر لمباراة الأهلي و الزمالك المقبلة يوم 10 مايو.

ويعد محمد عادل وأمين عمر أقرب المرشحين لإدارة قمة الأهلي والزمالك المقبلة في الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز، المقرر إقامتها باستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الأهلي فوزا مهما على الزمالك بهدفين لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثنائي الأهلي محمد شريف في الدقيقتين 21 و34، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31.