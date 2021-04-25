صدام قوي بين الترجي والزمالك في نهائي بطولة أفريقيا للطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

تأهل الترجي التونسي إلى نهائي بطولة أفريقيا للاندية للكرة الطائرة ليصطدم بالزمالك الذي قد سبقه إلى المباراة النهائية.

وجاء تأهل الترجي التونسي بعد الفوز على مواطنه الاتحاد القليبي التونسي بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة كالتالي : (25-13، 25-21، 25-20).

وبذلك سيلتقي الترجي التونسي مع الزمالك في نهائي بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الثالثة عصرا.

ويبحث الزمالك عن لقبه السادس في البطولة، حيث أن الفريق الأبيض لديه خمس ألقاب كان أخرها عام 2012، بعد الفوز على النجم الساحلي في النهائي بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط.

وعلى الجانب الأخر، يبحث الترجي عن الفوز بلقبه الخامس في البطولة الأفريقية.