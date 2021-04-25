بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يخطف نقطة من ويست بروميتش بهدف قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خطف فريق أستون فيلا نقطة من ويست بروميتش بعدما انتهت المباراة بينهما بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في إطار حسابات الأسبوع الـ33 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري أحمد المحمدي ليقود الجبهة اليمنى لفريق أستون فيلا.

إثارة المباراة كانت مبكرة من خلال تسجيل أنور الغازي هدف التقدم لصالح أستون فيلا في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء، في المقابل أدرك ماثيو بيريرا هدف التعادل لصالح ويست بروميتش في الدقيقة 23 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أحرز تيرون منجس هدفًا في مرماه ليهدي التقدم لصالح فريق ويست بروميتش في الدقيقة 47، وقبل النهاية بلحظات وفي الوقت بدل الضائع أحرز كينان ديفيس هدف التعادل لصالح أستون فيلا لتنتهي المباراة عند نتيجة (2-2).

وأصبح رصيد أستون فيلا 45 نقطة في المركز الحادي عشر مع امتلاكه مباراة مؤجلة، في المقابل ظل ويست بروميتش في المراكز المهددة للهبوط بعدما ظل في الترتيب قبل الأخير برصيد 25 نقطة.