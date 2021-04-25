العدوي حكمًا لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، عن حكام مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي، في إطار منافسات الجولة الـ 17 بدوري we المصري.

واختارت لجنة الحكام أحمد العدوي ليدير مباراة الزمالك والبنك الأهلي تحكيميا، ويعاونه كل من أحمد ساهر وهشام الدسوقي، وأحمد علي كحكم رابع.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.