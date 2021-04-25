22 لاعباً في قائمة البنك الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلي في مباراة مؤجلة من الدور الأول للدوري غداً الاثنين في تمام التاسعة والنصف مساء على إستاد القاهرة الدولي.

وجاءت قائمة البنك الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي وأحمد السعدني.

الدفاع: عاصم صلاح ومحمد كوفي واحمد ياسين ومحمد دبش وأمير مدحت ومحمد مجدي وبهاء مجدي وأسامه ابراهيم.

الوسط: محمد مصطفى ميدو وستيرلا وحسام الصانع ومعروف يوسف ومحمد المثناني ومحمد حامد وكريم بامبو ومحمد بسيوني ومحمود قاعود.

وفي الهجوم: موسي دياوارا وأحمد ياسر وفادي فريد.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول في الدوري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، بينما جمع البنك الأهلي 14 نقطة من 17 مباراة ليأتي في المرتبة الـ16 بجدول الترتيب.