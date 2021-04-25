عادل رقم ليفربول.. سيتي يتوج بأول ألقاب الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

توج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، بالفوز أمام توتنهام بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي.

سجل هدف المباراة الوحيد "إيمريك لابورت" في الدقيقة 82 برأسية رائعة سكنت شباك الحارس لوريس.

ونجح سيتي في الفوز بلقبه الثامن لكأس كاراباو ليعادل رقم ليفربول الذي فاز بنفس عدد الألقاب.

كما عادل السيتي رقم ليفربول في التتويج بـ4 ألقاب متتالية لكأس كاراباو.

وسبق للريدز الفوز ببطولة الكأس 4 مرات خلال الفترة من 1981 حتى 1984.

وبات توتنهام ثاني أكثر الأندية خسارة لنهائي بطولة الكأس، بعدما تلقى هزيمته الخامسة في النهائي، فيما يحتفظ أرسنال بالرقم السلبي كأكثر الأندية خسارة لنهائي الكأس 6 مرات.

وتعد تلك البطولة الأولى التي يحققها جوارديولا هذا الموسم مع مانشستر سيتي، فيما ينتظره الفوز في مباراة تشيلسي المقبلة بالدوري الإنجليزي للتتويج بالبريميرليج، كما ينتظره مواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

التشكيل:

وبدأ مان سيتي المباراة بالتشكيل التالي: ستيفين، ووكر، ودياش، ولابورت، وكانسيلو، وفيرناندينيو، وجوندوجان، ودي بروين، ورياض محرز، وفودين، وستيرليج.

أما توتنهام فبدأ بالتشكيل التالي: لوريس، وأورير، وألدرفيريلد، وداير، وريجليون، وهويبرج، ووينكس، ولوسيلسو، ولوكاس، وسون، وهاري كين.

تفاصيل المباراة:

هدد مانشستر سيتي مرمى لوريس في الدقائق الأولى عن طريق ستيرلينج الذي توغل من الجانب الأيسر ليمرر لفودين داخل الـ6 ياردات ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

استمرت سيطرة سيتي، حتى جاءت أول محاولة من توتنهام في الدقيقة 20 بتسديدة من ألدرفيريليد في الدقيقة 20 مرت بجوار القائم.

وجاءت أخطر هجمة في المباراة بالدقيقة 26، بعد عرضية من دي بروين أخطا دفاع السبيرز في التعامل معها، لتصل لفودين، ولكن تألق لوريس لتتحول الكرة لركنية.

استمر ضغط السيتي، فيما اكتفى لاعبو توتنهام بمحاولات لم تشكل أي خطورة على مرمى السيتي.

وانطلق لوكاس مورا في الدقيقة 44، قبل أن يعرقله لابورت لينال البطاقة الصفراء.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول، سدد كانسيلو كرة قوية، أبعدها لوريس بصعوبة لركنية. ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد لو سيلسو أن يسجل هدفا لتوتنهام بتصويبة رائعة، أبعدها حارس السيتي.

وفي الدقيقة 67 أجرى سبيرز تبديلين، بنزول جاريث بيل، وسيسوكو، بدلا من لوكاس مورا، ولو سيلسو.

استمر تألق لوريس، وأنقذ مرماه من رأسية خطيرة لفيرناندينيو في الدقيقة 70، ليحافظ على شباكه نظيفة.

انطلق محرز بعدها ومر من دفاع توتنهام في الدقيقة 74، ليسدد قوية، ولكن لوريس تألق وأبعد الكرة لركنية، ليستمر تألق الحارس الفرنسي.

ونال ستيرلينج ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها دي بروين عرضية ليحولها لابورت رأسية في المرمى لتسكن الشباك مسجلا التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 82.

دفع بعدها السيتي بـ"رودري" بدلا من فيرناندينيو، وبيرناردو سيلفا بدلا من دي بروين، ليرد السبيرز بنزول ديلي آلي بدلا من هوريبورج في محاولة لمعادلة النتيجة.

وأحرز رياض محرز هدفا ثانيا في الوقت بدل الضائع ألغاه الحكم بداعي التسلل قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز السيتي ببطولة الكأس.