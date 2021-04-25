فيديو | اهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام فى كأس الرابطة الإنجليزية «الرأسية الذهبية تحسمها»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام فى كأس الرابطة الإنجليزية، ضمن مباريات اليوم الأحد 25-4-2021.

أتت رأسية المدافع إيميرك لابورت الذهبية بأول ألقاب مانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما ظفر ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، إثر فوزه على توتنهام بهدفٍ دون رد، اليوم الأحد، في النهائي الذي أقيم على ملعب “ويمبلي” بحضور قرابة الـ4 آلاف متفرج.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح مانشستر سيتي، المدافع الفرنسي إيميريك لابورت في الدقيقة (82).

ويعد تتويج نادي مانشستر سيتي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية هو الرابع على التوالي في رقم قياسي غير مسبوق، كما عادل ألقاب ليفربول في المسابقة بعدما وصل للقب الثامن بشكلٍ عام.

وانطلقت صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام فى نهائي كأس الرابطة الانجليزية فى تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينتش.

وكان مانشستر سيتي هو الطرف الأفضل منذ بداية اللقاء، وظهرت خطورته في الدقيقة الرابعة عندما حاول رحيم ستيرلينج إختراق منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، ولكن المدافع سيرجي أورييه تدخل في الوقت المناسب ونجح في استخلاص الكرة.

واقتحم رحيم ستيرلينج منطقة جزاء توتنهام من جديد في الدقيقة السادسة، وأرسل عرضية ارضية استقبلها فيل فودين بتسديدة مباشرة مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس هوجو لوريس.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه، وظهر هذه المرة رياض محرز الذي أرسل كرة عرضية متقنة من الجهة اليمنى إرتقى لها رحيم ستيرلينج برأسية مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

وظهر توتنهام لأول مرة هجوميًا في الدقيقة (20)، حين حاول المدافع توبي ألديرفيريلد مباغتة الجارس زاك ستيفين بتسديدة من خارج حدود منطقة الجزاء جاورت القائم الأيمن بقليل.

وأهدر فيل فودين فرصة هدف محقق لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة (26)، بعدما قابل كرة عرضية من كيفين دي بروين أخطأها المدافع توبي ألديرفيريلد في التشتيت، بتسديدة ارتطمت في جسد لوريس لتخرج إلى الركنية.

وهدأ ريتم المباراة حتى الدقيقة (35)، التي شهدت تسديدة يسارية أكثر من رائعة عن طريق رياض محرز مرت بشكل خطير إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس هوجو لوريس.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ قليلة، أطلق جواو كانسيلو تسديدة من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى تصدى لها لوريس ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

الشوط الثاني

دخل توتنهام الشوط الثاني بقوة، وقام بمحاولة هجومية مبكرة في الدقيقة (47)، عن طريق لو سيلسو الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس زاك ستيفن ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ورد مانشستر سيتي بتسديدتين متتاليتين، الأولى جاءت من رياض محرز في الدقيقة (54)، مرت بجوار القائم، وهو نفس مصير تسديدة رحيم ستيرلينج في الدقيقة (55).

وحاول إلكاي جوندوجان تهديد مرمى هوجو لوريس بعدما سدد كرة خطيرة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة (71).

وكاد رياض محرز يخطف هدف التقدم لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة (73)، حين أنطلق بسرعة من بعد منتصف الملعب وسدد كرة رائعة من على حدود المنطقة تصدى لها هوجو لوريس ببراعة.

وزاد مانشستر سيتي من ضغطه على توتنهام المتراجع إلى مناطقه الدفاعية، وتحصل السيتيزينس على ضربة حرة مباشرة من مكان جيد على يمين منطقة جزاء السيبرز في الدقيقة (81)، أتى منها الهدف الأول والوحيد عن طريق المدافع إيمريك لابورت.

وكان كيفين دي بروين هو من تولى تنفيذ الضربة الحرة، وأرسلها عرضية نموذجية داخل منطقة الجزاء إرتقى لها لابورت برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للحارس هوجو لوريس.

وخرج توتنهام من مناطقه في الدقائق المتبقية من أجل تعديل النتيجة، ولكن دون جدوى في ظل التنظيم الدفاعي الجيد من مانشستر سيتي، لتنتهي المباراة بفوز السيتيزينس على السيبرز بهدفٍ دون رد.

اهداف مانشستر سيتي وتوتنهام

اضغط هنا

مانشستر سيتي بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية للمره الـ8 في تاريخه، والرابعة على التوالي.