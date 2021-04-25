برشلونة يعود بفوز ثمين من فياريال ويواصل الضغط على أتلتيكو المتصدر

برشلونة يعود بفوز ثمين من أرض فياريال ويواصل الضغط على غريمه ريال مدريد وأتلتيكو المتصدر.



عاد برشلونة بفوز ثمين جداً من أرض مضيفه فياريال (2-1) ليواصل الضغط على أتلتيكو المتصدر وغريمه ريال مدريد وذلك في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبات رصيد برشلونة الذي لعب مباراة أقل من ريال مدريد، 71 نقطة في المركز الثالث خلف الفريق الملكي (71 نقطة) الثاني الذي يتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة، في حين يتصدر أتلتيكو الذي يواجه أتلتيك بيلباو مساء اليوم، الترتيب برصيد 73 نقطة.



في المقابل، تجمد رصيد فياريال عند 49 نقطة في المركز السابع.



سجل لبرشلونة الفرنسي أنطوان غريزمان (27 و35) ولفياريال النيجيري صامويل تشوكويزي (26).



وثبّت إشبيليه مكانه بين الفرق المنافسة بفوزه 2-1 على ضيفه غرناطة.



ورفع إشبيلية رصيده إلى 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد وبرشلونة، ثاني وثالث الجدول على التوالي، ليبقى الفريق الأندلسي في دائرة المنافسة بين الأربعة الأوائل.



وتقدم فريق المدرب خولين لوبيتيغي عن طريق الكرواتي إيفان راكيتيتش (16 من ركلة جزاء)، فيما أضاف الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الهدف الثاني (53). وسجل روبرتو سولدادو هدف غرناطة الوحيد (90 من ركلة جزاء).



وشهدت المباراة تصرفاً نادراً من الحكم ريكاردو دي بورغوس بينغوتشيا، إذ أطلق صافرة نهاية المباراة، ثم تراجع عن قراره بعد احتجاج من لاعبي غرناطة، وطلب من اللاعبين العودة إلى الملعب لإكمال دقيقة واحدة.



كما فاز سلتا فيغو بذات النتيجة 2-1 على ضيفه أوساسونا.