شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يرفض الاعتذار لجمهور الأهلي «صورة الحذاء»: لم أخطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف إكرامى، حارس مرمى نادى بيراميدز، إنه لم يتجاوز مع الجمهور الكارهه لشخصه أو للنادي الأهلي، مستطردًا: «لن أعتذر عن صورة الحذاء للأهلي وجمهوره.. لأنني لم أخطأ ولم أقصد بها النادي أو الجمهور».

وأضاف شريف إكرامي في تصريحات تلفزيونية: «محمد الشناوي هيتحسد على مستواه، وأؤمن بالحسد ولا أخاف منه، واتحسدت كتير وأصيبت أكثر من مرة».

ورد شريف إكرامى، حارس مرمى نادى بيراميدز، على سؤال: «ماذا لو خيروك بين الاستمرار في بيراميدز أو الرجوع للأهلي؟»، ليقول: «الأهلي محطتوش في مقارنة مع حد.. وأنهيت المشوار بإرادتي وذهبت لبيرامدز عن اقتناع، والوقت أثبت لي صحة موقف.. الأهلي مرحلة وانتهت وأغلقتها بإرادتي».

وقال شريف إكرامى، حارس مرمى نادى بيراميدز: «ابتلاء وراء عدم لعبي بطولة أفريقيا 2017، وقبل البطولة ظللت لمدة 3 أسابيع في تمرينات قوية، ومع أول تمرين في البطولة تعرضت للإصابة.