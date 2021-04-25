شكرا لقرائتكم خبر عن صن دوانز يسقط محلياً أمام كايرز تشيفز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق كايزر تشيفز من تحقيق مفاجأة كبيرة بالفوز على صن دوانز في ملعبه بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الدوري الجنوب أفريقي.

وسيطر أصحاب الأرض على مجريات اللعب في الشوط الأول، وسجل جاستون سيرينو هدف التقدم في الدقيقة 35، وأضاع المهاجمين فرصة تعزيز النتيجة في أكثر من مناسبة.

وفي الشوط الثاني، دخل الضيوف الأجواء باندفاع هجومي كبير ورغبة حقيقية في تسجيل هدف التعادل وهو ما تم في الدقيقة 72 بعد أن أحرز موسي ليبوسا، لاعب صن دوانز، بالخطأ في مرماه، فيما جاء هدف الفوز عن طريق اللاعب دوميساني زوما في الدقيقة 74.

وتعتبر نتيجة مباراة اليوم غير متوقعة لدى الكثير من المتابعين والمشجعين بسبب تفاوت المستوى بين الفريقين وكذلك الأداء الرائع الذي يقدمه صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا.

ورغم الخسارة يستمر صن دوانز في صدارة جدول ترتيب الدوري الجنوب أفريقي برصيد 47 نقطة، فيما ارتفع رصيد كايزر تشيفز إلى النقطة رقم 28 محتلاً المركز الثامن.