شكرا لقرائتكم خبر عن كونتى: اقتربنا من تحقيق الدورى الإيطالى في موسم صعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يثق أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، أن فريقه سيفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم الصعب، وانه اقترب من تحقيقه بنسبة 95%، بعد الفوز على هيلاس فيرونا بنتيجة 1-0، بالجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي.

وقال كونتى: «الكرة أثقل الآن، العديد من اللاعبين لم يعيشوا هذا الوضع من قبل، ولا يمكن إنكار أن بعض اللاعبين قد تأثروا بهذا، لعبنا مباراتين جيدتين ضد نابولي وسبيزيا وقالوا إننا أوقفنا أنفسنا بالتعادل، لكن لم يكن الأمر كذلك، لكي تدير الفريق للفوز هذا الموسم، يعني ضرورة جعل اللاعب فائزا، ولا علينا أن ننسى أن الآخرين يهدرون النقاط، نحن متسقون لكن في بعض الأحيان نعاني لكننا نبقي قدمنا في السباق».

وأضاف: «في تلك الجولة أرى أننا فزنا بالدورى الايطالى بنسبة 95%، أعتقد أنها كانت جولة مهمة، لم نفز باللقب بعد لكن كان من المهم الفوز على فريق يمكن أن يخلق المتاعب، فريق بدني ليس لديه ما يخسره، هذه الانتصارات تساوي 9 نقاط، في عامي الأول في يوفنتوس، عندما قمت بتدريب بارزالي وبونوتشي وكيليني، كانوا صغارا ولم يفوزوا بأي شيء من قبل. لقد بدأنا مشروعا جديدا هنا، ويمكنني أن أرى العديد من أوجه التشابه مع دي فري وباستوني وسكرينيار، إذا فزنا هذا الموسم، فسيبدأون مسارا يمكن أن يحقق الإسكوديتو المزيد من الثقة بالنفس، لا تنس أبدا أن بونوتشي وكيليني كانا لم يحققا الانتصارات عندما وصلت إلى اليوفي».