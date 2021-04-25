شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر سيتي يعادل رقم ساها ونصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد إيميريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي، فريقه للتتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأحد، بعد تسجيله هدف الفوز على توتنهام في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن لابورت بات ثالث لاعب فرنسي، يسجل في نهائي كأس الرابطة، بعد لويس ساها، نجم مانشستر يونايتد السابق، في عام 2006، وسمير نصري، لاعب وسط مانشستر سيتي السابق، في عام 2014.

وأضافت الشبكة أن لابورت سجل 8 أهداف، في جميع المسابقات، منذ انضمامه لمانشستر سيتي، وجميعهم جاءوا خارج ملعب الاتحاد.

أما شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فأشارت إلى أن لابورت هو هداف مانشستر سيتي، في كأس الرابطة هذا الموسم، برصيد هدفين، حيث سبق أن سجل في نصف النهائي أمام مانشستر يونايتد.