شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يتعادل مع الصفاقسي في الدوري التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق الترجي مع ضيفه نادي الصفاقسي بدون أهداف، في إطار المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة ال21 من الدوري التونسي.

الترجي فرض سيطرته على معظم أحداث المباراة وأضاع لاعبيه عدد كبير من الفرص السهلة وسط تراجع من الضيوف والاعتماد على الكرات المرتدة السريعة التي لم تسفر عن خطورة حقيقية.

وشهدت المباراة اعتراضات كثيرة من الطاقم الفني للترجي على حكم اللقاء بسبب المطالبة باحتساب ركلة جزاء وعدد من المخالفات القريبة من منطقة الجزاء لفريق الصفاقسي

وبهذا التعادل يواصل فريق الترجي تصدره لجدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 56 نقطة وبفارق 10 نقاط عن النجم الساحلي صاحب الوصافة، فيما يحتل الصفاقسي المركز الرابع برصيد 35 نقطة.