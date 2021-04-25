شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يصل لمباراته الـ 300 مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق سيرجي روبرتو، لاعب فريق برشلونة، رقما مميزا بقميص البارسا، بعد مشاركته في مباراة فياريال، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 32 لليجا.

وشارك سيرجي روبرتو مع بداية الشوط الثاني على حساب الأمريكي سيرجينو دست، وساهم في خروج برشلونة فائزا بنتيجة 2-1.

وبحسب الموقع الرسمي لبرشلونة، فقد وصل روبرتو لمباراته رقم 300 بقميص البرسا في جميع المسابقات.

وجاءت مباريات روبرتو الـ300 مع برشلونة، بواقع 195 مباراة في الدوري الإسباني، 46 مباراة في كأس ملك إسبانيا، 5 مباريات في كأس السوبر الإسباني، 51 مباراة في دوري أبطال أوروبا، مباراة في كأس السوبر الأوروبي، مباراتان في كأس العالم للأندية.

ومثل روبرتو الفريق الأول لبرشلونة لأول مرة في سن 18 عاما، وتحديدا يوم 10 نوفمبر 2010، تحت قيادة بيب جوارديولا.