شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي: رمضان صبحي استشارني للرحيل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف إكرامى، حارس مرمى نادى بيراميدز، أن زميله وزوج شقيقته رمضان صبحي استشاره قبل رحيله عن النادي الأهلي، مشددًا على أنه ليس في خصومة مع القلعة الحمراء.

وقال شريف إكرامي في تصريحات تلفزيونية:«كل ماتش بلعبه أتمني توفيق ربنا، ودايما بأخد بالأسباب حتى لا أقع في الخطأ.. لكن أنا بارد وعندي ثبات انفعالي»، مؤكدًا :«أنا ضد الكذب، وأؤكد أن رمضان استشارني للرحيل عن الأهلي».

وواصل قائلًا: «رمضان صبحي استشارني للرحيل عن النادي الأهلي، ولم اتفاجيء برحيله.. والإدارة في الأهلي كانت على علم برحيله وتعلم كافة التفاصيل».

وتابع قائلًا:«الإعلام لم يوجه لي أي أتهام بالتسبب في رحيل رمضان صبحي، ولست في خصومة مع الأهلي أو مع أي مسؤول في أي وقت.. ولكن السوشيال ميديا له دخل كبير واتجاه مختلف، لاقحامي في هذه الأزمة».