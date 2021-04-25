شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية: اتفقنا مع وزير الرياضة علي تعديل بنود اللائحة الموحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الجلسة التي عقدت اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كانت جلسة إيجابية وشهدت مناقشات مثمرة في العديد من الملفات أهمها تعديلات اللائحة المالية للهيئات الرياضية.

عقدت الجلسة اليوم بحضور المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

أوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أنه تلقى خلال الفترة الحالية العديد من المقترحات والتصورات والمناقشات من العديد من الأندية والاتحادات الرياضية من أجل اللائحة المالية للهيئات الرياضية ومناقشتها مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي من أجل التشاور والوصول للمعاملة القانونية الأفضل للتعامل بها بما يحقق صالح الرياضة المصرية التي يتطلع الجميع للأفضل لها والذي يتماشى مع الدستور المصري وقانون الرياضة والميثاق الأولمبي.

وأشار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن التعاون والتشاور والتواصل الدائم بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة المصرية يصب في صالح الرياضة المصرية وأن الجلسة شهدت مناقشة الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو هذا العام والاستعدادات لاستقبال مجلس اللجان الأولمبية «الأنوكا» خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس هشام حطب، الأندية والاتحادات الرياضية والجمعيات العمومية الخاصة بكل هيئة شركاء في العمل الرياضي ومناقشة المقترحات والمقدمة بخصوص اللائحة المالية مهم من أجل الصالح العام والهدف دائما في اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة التواصل والتعاون والتشاور للأفضل وجلسة اليوم مثمرة للغاية ولها العديد من الايجابيات التي سيكون لها نتائج على الرياضة المصرية.