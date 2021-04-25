شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يجهز كوامب بينسو للمباريات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل كوامي بونسو، لاعب خط وسط نادي سيراميكا كليوباترا، جلسات الاستشفاء التي خضع لها لليوم الثاني على التوالي، بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة أثناء التدريب

وفضل الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، خضوع اللاعب لجلسات استشفاء على العضلة الضامة حتى لاتتفاقم الإصابة

وأكد الكابتن ضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أنه لن يجازف بإشراك أي لاعب غير مكتمل الجاهزية بنسبة ١٠٠٪؜ حتى لا تتفاقم الأمور، خلال المرحلة المقبلة من عمر الدوري العام

وواصل فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته عصر اليوم، استعدادا لمباراة البنك الأهلي، ضمن الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.