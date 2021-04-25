شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع فياريال يبدى سعادته باهتمام مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد باو توريس، مدافع فياريال ومنتخب إسبانيا، فخره بما يترد حول اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وكانت تقارير صحفية قد أكدت رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع توريس، ليلعب بجوار هاري ماجواير.

وقال توريس لصحيفة «سبورت» الكتالونية: «إنه فخر كبير أن يثير عملي رغبة الأندية الكبرى في ضمي، لكنني أواجه الأمر بهدوء كبير، أنا في ناد رائع مثل فياريال، وأعمل بهدوء كل يوم، أنا لا أفكر في أي شيء خارج الملعب حاليا، فلا يزال هناك طريق طويل أمامي لكي أقطعه، وأهداف قصيرة المدى، وهي لعب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي، ثم المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأوروبية».

وأضاف: «برشلونة وريال مدريد فريقان كبيران في الدوري الإسباني، يتنافسان على جميع الألقاب كل عام، وكلاهما يضم عناصر رائعة، اللاعبون الذين لعبوا في أندية كبيرة، عندما يتحدثون عن تجاربهم، أحب الاستماع إليهم، سواء كان باكو ألكاسير أو راؤول ألبيول أو ألبيرتو مورينو، إنهم يخبرونك بأشياء لم تختبرها حتى الآن وتعتقد أنك ترغب في تجربتها».