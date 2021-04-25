شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرد على شائعات رحيله عن الأهلى لتدريب منتخب جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت أنباء حول اقتراب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء لتولى تدريب منتخب جنوب أفريقيا، باعتباره من أقوى المرشحين لقيادة البافانا بافانا.

ونشر موسيماني صورته مع البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران السابق عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليها قائلا، "البروفيسير كارلوس كيروش.. احترام كبير".

يذكر أن كيروش مرشح بقوة لتولي القيادة الفنية لمنتخب الأولاد فى الفترة المقبلة، بعدما اعتذر موسيماني عن قبول عرض تدريب منتخب بلاده، مفضلا استكمال مغامرته مع الأهلي.

وجاء نشر موسيماني لصورته مع كيروش للرد على الاجتهادت التي خرجت للتأكيد على قبوله عرض تدريب جنوب إفريقيا واقترابه من تدريب منتخب بلاده والرحيل عن الأهلي.

ووصل الاتحاد الجنوب أفريقي إلى اتفاق مع كيرو على تولي القيادة الفنية لمنتخب الأولاد ويتبقى الإعلان الرسمية بعد وصول المدرب البرتغالي عقب فتح الخطوط الجوية.

ونفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادى الأهلى، ما تردد حول وصول طلب رسمى من اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم بشأن تولى موسيمانى المدير الفنى للأهلى مهمة تدريب منتخب جنوب أفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ، فى تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم، لم تصلنا أى مخاطبات رسمية بشأن تعاقد موسميانى مع اتحاد الكرة الجنوب أفريقى لتولى تدريب منتخب بلاده، موضحا أن المدرب عندما طرح الموضوع على إدارة الأهلى أكد التزامه مع النادى، وأنه ملتزم بتعاقده مع الأهلى حتى هذه اللحظة.