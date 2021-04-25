شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تدرس مقترح الأهلي بإقامة مبارياته السبت والأربعاء أو تأجيل الجونة أو المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة للأهلى أمام أى من الجونة أو غزل المحلة، فى ظل ضغط المباريات المتتالى على الأحمر خلال الفترة الحالية، ما أدى لإصابة أكثر من لاعب فى ظل استعداد الأهلى لمباراة دور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا.

النادى الأهلى أرسل خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة، يطالب فيه بترحيل مواعيد بعض مباريات الدورى، وتضمن الخطاب أنه ليس منطقياً أن يخوض الفريق مباراة كل 3 أيام فى ظل ارتباطاته الأفريقية المقبلة، حيث يخوض الأهلى مباريات مضغوطة فى الدورى خلال الفترة المقبلة، حيث يواجه المصرى 27 أبريل، ثم الجونة 30 أبريل، ثم المحلة 3 مايو، ثم الاتحاد السكندرى 6 مايو، ثم الزمالك 10 مايو، قبل أن يخوض مباراة الذهاب فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

كما يدرس مسئولو اتحاد الكرة المقترح الذى تقدم به مسئولو النادى الأهلى بعدم تأجيل أى مباراة، مع مقترح ترحيل كل مباراة من هذه المباريات لمدة 24 ساعة، لتقام هذه المباريات يومىّ السبت والأربعاء بحيث يحصل الفريق على يوم إضافى للراحة.

وأوضح الأهلى فى خطابه أنه من الصعب أن يخوض فريق الكرة 10 مباريات فى غضون 30 يوما، مطالبا بترحيل هذه المباريات، وهو ما يتم دراسته حاليا باتحاد الكرة.