شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون جاهز لتدعيم الأهلي فى مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد جاهزية المغربي بدر بانون، لاعب الأهلي، لدخول قائمة مباراة فريقه ضد المصرى المقرر لها الثلاثاء المقبل بعد التعافى من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

واشتكى المغربى بدر بانون مدافع الأهلى من الإجهاد قبل مباراة فريقه إنبي، لذا قرر الجهاز الفني بقيادة موسيمانى إراحته واستبعاده من قائمة مباراة الأهلى أمام إنبى التى فاز فيها الأحمر بثلاثية مقابل هدف مساء السبت.

ومن المقرر أن يخضع بدر بانون لاختبار طبي في مران الأهلي لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة المصرى، حيث جاءت إراحته فى المباراة الماضية خشية تعرضه للإصابة ويخسره الفريق الأحمر لفترة طويلة.

ويشارك بانون مع الأهلي بشكل أساسي منذ الانضمام لصفوف الأهلي مطلع الموسم الحالي وبات من العناصر الأساسية في دفاع الأهلي بالموسم الحالي، ويعتمد عليه بيتسو موسيماني المدير الفني بشكل أساسي.