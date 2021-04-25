شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون جاهز لتدعيم الأهلي فى مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأكد جاهزية المغربي بدر بانون، لاعب الأهلي، لدخول قائمة مباراة فريقه ضد المصرى المقرر لها الثلاثاء المقبل بعد التعافى من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.
ويشارك بانون مع الأهلي بشكل أساسي منذ الانضمام لصفوف الأهلي مطلع الموسم الحالي وبات من العناصر الأساسية في دفاع الأهلي بالموسم الحالي، ويعتمد عليه بيتسو موسيماني المدير الفني بشكل أساسي.
وقال بدر بانون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "حاسس أنى لسه لم أقدم شيء للأهلى لسه وجمهور الأهلى لا يرضى إلا بالفوز سواء في الدورى أو أي بطولة أخرى..وأوضح "تأقلمت بسرعة مع الأهلى لأنى قادم من نادى كبير هو الرجاء البيضاوى، وأعد الجمهور بتقديم مستوى أفضل الفترة المقبلة، وأتمنى عودة على معلول للملعب مرة أخرى لأنه إضافة كبير للأهلى".