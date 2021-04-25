شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد وحيد ومتولي بعد مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلي جهود الثنائي محمود وحيد ومحمود متولي عقب الانتهاء من مباراته ضد المصري والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، والمؤجلة من منافسات الدوري المصري، بعد تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما في الفترة الماضية.

واشتكى محمود وحيد من الإصابة من شد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد فيتا كلوب بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وخضع لبرنامج تأهيل قبل أن يتعافى من الإصابة ويستعد للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من الأربعاء المقبل، على أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة الجونة.

فيما تعافى محمود متولي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وأنهى البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعب على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد مباراة المصري، لاسيما أنه شارك في التدريبات الماضية بشكل تدريجي وظهر بشكل جيد.

ويعاني الأهلي من غياب عدد من لاعبيه مثل علي معلول وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وجونيور أجايي وحمدي فتحي ومحمد هاني وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومحمد محمود، فيما اقترب الثلاثي وحيد ومتولي ونيدفيد من المشاركة في المباريات.