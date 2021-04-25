شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: سعيد بالفوز على فياريال والمباريات المقبلة لا تحتمل سوى الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالفوز على فياريال بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 32 من الليجا.

وقال كومان: «إنها خطوة كبيرة نحو اللقب، وكل مباراة صعبة، وتعاملنا بشكل جيد بعدما سجلوا هدف التقدم، وصنعنا الفرص، وعانينا في الجزء الأخير من المباراة، لكننا دافعنا بشكل جيد، في بعض الأحيان عليك أن تعاني، ويمكن أن تواجه خصمًا جيدًا، مما يجعل الأمور صعبة بالنسبة لك، لكننا لم نشعر بالتوتر بعدما استقبلنا الهدف، وفي النهاية حققنا انتصارا في ملعب معقد».

وأضاف: «كان لدينا الكثير من العمق في الهجوم، لأننا حين نحلل الخصم نرى أنه يلعب بدفاع متقدم، وأعتقد أن رد فعلنا كان مهما، وربما افتقرنا إلى الحيوية في آخر 20 دقيقة، وعلى الرغم من الأخطاء كنا بخير».

وعن جريزمان، قال: «لطالما كنت سعيدا به، فهو يحسن كفاءته، واليوم كان مفتاحا للعودة في المباراة، وهذا ساعدنا ويعطينا الثقة، ونحن بحاجة إلى لاعبين مثله، كانت بداية المباراة صعبة علينا، وفياريال يملك لاعبين جيدين للغاية، وكان خصمًا صعبًا جدًا».

وأتم: «حين تكون خلف المتصدر، يجب لعب مباراة تلو الأخرى، وسيلعب أتلتيكو مدريد ثم سنرى، علينا أن نلعب كل مباراة بهدف الفوز».